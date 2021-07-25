Otomobil 25 metre yükseklikten metro inşaatına düştü!
İzmir'in Balçova ilçesinde, otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü. Feci olayda, 1 kişi yaşamını yitirdi 1 kişi de yaralandı.
İzmir'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikteki metro inşaatı şaftına düşen otomobilden çıkarılan 2 ağır yaralıdan Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, hastanede tedavisi süren ve durumu ağır olan Pınar K.'nın da 2.35 promil alkollü olduğu öğrenildi.
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