Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bilecik'te, otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Samet A'nın (19) kullandığı 35 AGC 243 plakalı otomobil, Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi'nde park halindeki 11 AAD 876 plakalı minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ve Furkan Ö. (17) ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine götürüldü.
Furkan Ö. hastanede yaşamını yitirdi, Samet A. ise hayati tehlikesi bulunduğu için Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- Valilikten İmamoğlu açıklaması
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
- Koray Aydın sessizliğini bozdu
- Erdoğan'dan kritik 'İstanbul' açıklaması
- İsmailağa'nın fıkıhçısından 'komünizm' yorumu
- İstanbul'da bu ilçelerde yaşıyorsanız dikkat!
- Hüsnü Mahalli'den vaadedilmiş topraklar üzerine!
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- İnce’nin fotoğraf çıkışına CHP’den tepki
Video Haberler
- GSM bayisinde çalışanlar yemeğe çıkınca mahsur kaldı
- Türkiye'de ölmeden grip aşısı olmak yasak
- Antalya'da otel baskını! Dakikalarca işkence yaptılar
- Ankara'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
- Akşener'e esnaftan yanıt: Siftah etmeden kapatıyoruz
- 7. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
- Görenler dondu kaldı: Nöbet geçiren adamın talihsiz anı
- Taksiciden müşteriye: Seni gebertirim kadın!
- Tüyler ürperten görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı
- Çaldıkları aracı iterek benzin istasyonuna getirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- Valilikten İmamoğlu açıklaması
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
- Koray Aydın sessizliğini bozdu
- Erdoğan'dan kritik 'İstanbul' açıklaması
- İsmailağa'nın fıkıhçısından 'komünizm' yorumu
- İstanbul'da bu ilçelerde yaşıyorsanız dikkat!
- Hüsnü Mahalli'den vaadedilmiş topraklar üzerine!
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- İnce’nin fotoğraf çıkışına CHP’den tepki