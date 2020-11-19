Otomobil sporları koronavirüse yenildi
Otomobil sporlarında 2020 şampiyona ve kupa turnuvaları Covid-19 nedeniyle iptal edildi
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 21 Kasım'dan itibaren 6 hafta boyunca Körfez Yarış Pisti ve çevresinde belirlenen parkurlarda düzenleneceği duyurulan 2020 şampiyona ve kupa turnuvalarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
TOSFED'den yapılan açıklamada, daha önce kısa takvim çerçevesinde ilan edilen ralli, pist, off-road, baja, karting ve drift branşlarındaki organizasyonların iptal edildiği belirtildi.
Covid-19 ile mücadelede alınan yeni sokağa çıkma kısıtlamaları ve güneşin batma saatinin 17.30 civarına kadar gerilemesi nedeniyle ilgili yarışları daha önceden ilan edilen program ve zaman çizelgeleri dahilinde yapabilmenin mümkün olmadığı kaydedildi.
Açıklamada, "Öte yandan insan sağlığının her şeyden önce geldiği bir bakış açısı çerçevesinde, salgının durumunun bu şekilde kötüye gittiği bir ortamda, ilgili yarışmaları düzenlemenin; gerek sporcularımız, gerek takım çalışanlarımız gerek görevlilerimiz, gerekse medya mensupları açısından hastalığın bulaşma riskinin artmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca son üç hafta içinde Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki vaka sayılarında önemli bir artışın olduğu da üzülerek takip edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündemde
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Video Haberler
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- CHP'li Tuncer: Askere bozuk et verildi
- Çakıcı'yı savunan Bahçeli'ye CHP'den çok sert tepki
- Karamollaoğlu'ndan Anayasa çalışması iddialarına yanıt
- KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul’da
- İstanbul’da yetersiz bakiye sorun olmaktan çıktı
- CHP'li Özel, Çakıcı hakkındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Güvenç Dağüstün'den Metiner'e Çakıcı tepkisi
- Kan donduran cinayet! Öldürüp üzerine beton dökmüş
- Doktordan hayati uyarı: Bu işin şakası yok!
En Çok Okunan Haberler
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündemde
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı