Otomobildeki tartışma kanlı bitti: Arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Uşak’ta arkadaşların otomobil içindeki kavgası cinayetle sonuçlandı. Alaattin Gündüz arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Uşak’ın Sarayaltı Mahallesi Seher Cami Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iki arkadaş olan A.B. ve Alaattin Gündüz (57), 64 BL 198 plakalı otomobilde tartıştı.
Tartışma kısa sürede karşılıklı küfürleşmelerle birlikte kavgaya döndü. A.B., sürücü koltuğunda oturan Alaattin Gündüz’ü göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polis ve ambulansa ihbarda bulundu. İhbarlar sonucunda olay yerine gelen görevliler Alaattin Gündüz’ün cansız bedeniyle karşılaştı.
Sağlık ekipleri hayatını kaybeden Gündüz’ü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Öte yandan polis, arkadaşını öldüren A.B.’yi yakalama çalışmalarına başladı.
Video Haberler
- Skandal görüntüler!... TRT'yi dış güçler mi yönetiyor?
- Kadın kılığına girip kuyumcuyu soydular!
- Motosikletli kapkaççı kamerada
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi
- O davulcuyu arıyor: Çok isterim bu yeteneği tanımayı
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi
- Van Gölü'nde kaydedildi: Sırtında zikzaklar var!
- 3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı kamerada
- Ağaca asılı bulunan Dilan'ın annesi: Babası öldürdü
- Babasına ait marketleri silah zoruyla soydu, tutuklandı