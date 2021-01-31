Otomobilin çarptığı gece bekçisi yaralandı

İstanbul Fatih'te sokak üzerinde otomobili çarptığı gece bekçisi yaralandı.

DHA
31 Ocak 2021 Pazar, 23:28
Otomobilin çarptığı gece bekçisi yaralandı
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Vefa Mahallesi Canfeda Cami Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) yapan gece bekçisine otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralanan bekçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bekçinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.  


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