Otomobilin lastiğini patlatıp çaldıkları 1 milyon 600 bin lirayı, Kolombiya'ya kaçırmışlar

24 Nisan 2021 Cumartesi, 11:18

Bursa'da özel yapım çivi ile lastiğini patlattıkları otomobilden, inşaat firması sahibi Osman K.'ye (59) ait 1 milyon 600 bin lirayı çalan Kolombiya uyruklu 3 şüpheli, İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerin, Bursa ile birlikte 7 ilde 2,5 milyon lira vurgun yaptıklarını parayı da Kolombiya’ya kaçırdıkları tespit edildi.

Olay, 11 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Arsasını 1 milyon 600 bin liraya satan Osman K., Tapu ve Kadastro 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nde teslim aldığı parayı arkadaşı C.P. (49) ile bankaya yatırmak için otomobille yola çıktı. Ata Bulvarı’na geldiklerinde otomobilin lastiği patladı. İki arkadaş, patlayan lastiği yedeği ile değiştirdi. Osman K. yeniden otomobile bindiğinde, paranın içinde bulunduğu çantanın olmadığını görüp, polise haber verdi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi. Mobese kameralarını inceleyen polis, Osman K. ve arkadaşının bulunduğu otomobilin, başka araç tarafından takip edildiği saptandı.

AYNI YÖNTEMLE 7 İLDE 2,5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin Kolombiya’dan gelen Z.M. ve L.G.O. çifti ile A.G.O. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin daha önce de Aydın, Adana, Samsun, Gaziantep, İzmir ve Antalya'da aynı yöntemle hırsızlık olaylarına karıştıkları ortaya çıktı. 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Antalya’ya gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, 7 ilde toplam 2,5 milyon lira vurgun yaptıkları tespit edildi.

PARAYI KOLOMBİYA'YA KAÇIRMIŞLAR

Şüphelilerin yakalandığı öğrenip, polise başvuran Osman K., çalınan paranın Kolombiya'ya kaçırıldığını öğrendi. Yetkililerden yardım beklediğini ifade eden Osman K., "Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.



