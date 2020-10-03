Otomotiv pazarı umut tazeledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları, eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 115.8 artışla 90 bin 619 adet olarak gerçekleşti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’ne (ODD) göre eylülde otomobil satışları yüzde 101.9 artışla 71 bin 296, hafif ticari araç satışları yüzde 189.1 artışla 19 bin 323 adet oldu.
İlk 9 ayda ise toplam pazar yüzde 75.5 artarak 493 bin 621, otomobil pazarı yüzde 70 artarak 388 bin 690 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 99.2 artarak 104 bin 931 adede ulaştı.
ODD, yılsonu tahminini 650 - 700 binden 700 - 750 bin aralığına yükseltti.
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