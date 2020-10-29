Otuzuncu kattan sokağa para saçıp kaos yaratan adam gözaltına alındı
Çin'in güneybatısında yer alan Çongçing bölgesindeki genç, 30. kattaki evinin penceresinden sokağa para saçtı. Polis genç adamın uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi.
Şehrin ismi, "iki kez kutsanmış" anlamına geliyor
Çin'in güneybatısında yer alan Çongçing bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki genç adam, 30. kattaki evinin penceresinden sokağa para saçtı.
Havaya saçılan banknotları yakalamak için koşuşan insanların yarattığı arbedeyse kameralara yansıdı.
İnternete yüklenen görüntüler 500 binden fazla kez izlendi.
Olay sırasında trafik de yer yer kilitlenirken, genç adam uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
DAHA ÖNCE DE OLDU
Aynı bölgede 2017'de benzer olay yaşanmıştı.
Trafikteki arabaların arasına giren bir kadın, etrafa banknotlar saçarak yürümeye başlamış, kendisini durdurmak için ardından gelen polise de paraları toplamasını söylemişti.
Gözaltına alındığında ifadesinde 16 bin Çin Yuanı'nı (yaklaşık 19 bin lira) "kendini kötü hissettiği" için sokağa attığını söylemişti.
Geçen yıl da 42 yaşındaki bir adam 100 bin Çin Yuanı'nı (yaklaşık 124 bin lira) "işte iyi bir gün geçirmediği" için havaya saçmış, yine sokakta arbedeye neden olarak ana caddede trafiği kilitlemişti.
Adam daha sonra pişman olduğunu söyleyerek halktan parasını iade etmesini istemişti.
Kaynak: Independent Türkçe
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