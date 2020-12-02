Oxford dünya dışı yaşam araştırmasının sonuçlarını açıkladı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 13:45

Dünya dışı zeki yaşam konusunda yeni bir araştırmaya imza atıldı. Oxford'lu araştırmacılar Dünya'nın dışında bir gezegende zeki bir uygarlık bulunma ihtimalini masaya yatırdı.

Independent'ta yer alan habere göre, diğer gezegenlerde insan benzeri uygarlıkların bulunma ihtimalinin son derece düşük olduğu belirlendi.

Aynı çalışmaya göre, evrenin başka yerlerinde Dünya ile aynı şekilde gelişmesinin, gezegenin öngörülen tüm yaşam süresinden daha uzun süreceği bilgisine yer verildi.

Oxford Üniversitesi'nin İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'nden uzmanların hazırladığı makalede Dünya için bu sürenin 4.5 milyar yıl olduğu bilgisinin altı çizildi.

Bilim insanları 13 milyar yaşındaki evrende Dünya'dakine benzer evrimsel geçişin evrenin herhangi bir yerinde gelişmesinin istatistiksel olarak hayli düşük olduğu görüşünde.

"Evrimsel Geçişlerin Zamanlaması, Yaşamın Nadir Olduğunu Gösteriyor" başlıklı makalenin yazarlarından Dr. Anders Sandberg İngiliz medyasına verdiği demeçte "Araştırmamız temelde istatistik bilimine dayanıyor ve bizim olasılık dışı bir gezegen olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Samanyolu Galaksisi'nde insanların yalnız olma ihtimalinin, yüzde 53 ila 96 arasında değiştiği sonucuna ulaşan araştırmacılar "Gözlemlenebilir evrendeki tek akıllı uygarlık biz olabiliriz" sonucuna ulaştı.