Oxford/AstraZeneca aşısı olan 7 kişinin ölümü soruşturuluyor
Güney Kore’de hükümet, Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra hayatını kaybeden 7 kişinin ölümüne yönelik soruşturma başlattı.
Güney Kore’de aşılama çalışmalarının ilk haftasında 296 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Ülkede çoğunlukla Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının uygulandığı belirtilirken, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Dairesi (KCDC) aşı sonrası hayatını kaybeden 7 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
2 bin 800’den fazla kişide aşının yan etkisi görüldüğü ve bu kişilerin 24’ünde görülen yan etkilerin ‘ciddi’ olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada 24 kişinin tümüne AstraZeneca aşısı yapıldığı belirtildi. Ülkede şimdiye kadar 5 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı uygulandığı ve aşı olan kişilerin hiçbirinde olumsuz bir reaksiyonun bildirilmediği açıklandı.
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