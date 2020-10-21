Oxford'dan endişe verici 'aşı' açıklaması: 1 kişi öldü
Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.
Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.
Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise ‘COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar’ olduğu ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Cem Yılmaz'dan hükümete çağrı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- Atay, Erdoğan'a 1.7 milyarlık harcamalarını hatırlattı
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu
- Düğünde sahte altını gerçeğiyle değiştirdi
Video Haberler
- Başbakan canlı yayında dehşeti yaşadı!
- İnsanlık ölmemiş dedirten hareket
- Bodrum'da tüyler ürperten görüntü: Ölü bulundu
- İzmir'de dehşet anları! 6 kişi yaralandı
- Antalya'da kaydedildi! Bir anda ortaya çıktı
- Kadın cinayeti! Sokak ortasında ablasına kurşun yağdırdı
- Doktor o an görev başındaydı... Hastanede skandal olay!
- Bisiklete böyle bindi, gözaltına alınınca ülke karıştı
- Utandıran görüntü için istenen ceza belli oldu
- Laf atma cinayetinde milli sporcunun cezası belli oldu
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Cem Yılmaz'dan hükümete çağrı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- Atay, Erdoğan'a 1.7 milyarlık harcamalarını hatırlattı
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu
- Düğünde sahte altını gerçeğiyle değiştirdi