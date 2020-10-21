Oxford'dan endişe verici 'aşı' açıklaması: 1 kişi öldü

21 Ekim 2020 Çarşamba, 20:15

Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.

Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise ‘COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar’ olduğu ifade edildi.