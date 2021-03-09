Oyak Renault 15-22 Mart arasında üretime ara verecek
Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle 15-22 Mart tarihleri arasında üretime ara verileceğini söyledi.
Aoun yaptığı açıklamada, "En son teknolojileri kullandığımız Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda, yaşamakta olduğumuz küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim programımızda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Oyak Renault olarak 15-22 Mart 2021 tarihleri arasında üretime kısa bir ara vereceğiz" dedi.
Aoun, verilecek kısa aradan sonra üretime planlandığı gibi devam edeceklerini ve piyasada oluşabilecek duruma göre planlarını tekrar revize edebileceklerini belirtti.
Açıklamada yer alan bilgiye göre, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 378,000 otomobil ve 920,000 motor üretim hacmi ile Groupe Renault'nun en yüksek kapasitesine sahip tesislerinden biri konumunda bulunuyor. Oyak Renault, Clio V, Clio IV ve Yeni Megane Sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip ihraç ediyor.
Kaynak: Reuters
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği yanıt kahkahaya boğdu
- Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti
- Ağaçları sularken 1500 yıllık para buldu
- Demirtaş’ın annesine çirkin sözler! Büyük tepki topladı
- Dehşeti yaşadı! Dinlenip dinlenip sopalarla dövdüler
- Şampiyonluk kutlamalarında tepki çeken görüntüler
- İnşaatta ölen 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
- “Çektiği görüntülerle bana şantaj yapmaya başladı”
- Dünya Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!
En Çok Okunan Haberler
- 'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken tweet
- Rasim Öztekin yaşamını yitirdi
- 8 ilde kısıtlamalar yeniden gündeme geldi
- İttifak bozuluyor mu?
- İşten çıkarma yasağı hakkında yeni karar
- Levent Gültekin saldırıya uğradığını duyurdu
- Çiçekçi kadının kızı, Oxford'da eğitim görmüyormuş
- Cumhurbaşkanı işareti verdi: Suriyelilere vatandaşlık
- Yılmaz Özdil ifadeye çağrıldı
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!