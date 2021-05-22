Öykü Çelik, Survivor'da giydiği tişört ve tokasını SMA hastası bebek için 22 bin TL'ye sattı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:26

Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol alan Öykü Çelik, geçtiğimiz aylarda Survivor'a katılmış ve elenmişti. SMA hastası Miran Duman'a yardım için yapılan canlı yayında, Öykü Çelik'in Survivor'da giydiği tişörtü 20 bin TL'ye satıldı. Canlı yayın sırasında izleyicilerden bir kişi Çelik'in tokasına 2 bin TL teklif etti.

150 BİN TL TOPLANDI

Öykü Çelik, bu teklifi kabul ederek tokasını da bağışladı. Eda Özerkan ve Timur Acar'ın da yer aldığı yardım gecesinde Miran Duman bebek için toplamda 150 bin TL toplandı.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenördür.



Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.



İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı.



Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi olan Çelik, 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı. Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

