Öykü Çelik, Survivor'da giydiği tişört ve tokasını SMA hastası bebek için 22 bin TL'ye sattı
Başarılı oyuncu Öykü Çelik’in Survivor’da giydiği tişörtü açık artırmada 20 bin TL’ye satıldı. Çelik, tokasını da 2 bin TL’ye bağışladı. Satış, SMA hastası bebek için gerçekleştirildi.
Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol alan Öykü Çelik, geçtiğimiz aylarda Survivor'a katılmış ve elenmişti. SMA hastası Miran Duman'a yardım için yapılan canlı yayında, Öykü Çelik'in Survivor'da giydiği tişörtü 20 bin TL'ye satıldı. Canlı yayın sırasında izleyicilerden bir kişi Çelik'in tokasına 2 bin TL teklif etti.
150 BİN TL TOPLANDI
Öykü Çelik, bu teklifi kabul ederek tokasını da bağışladı. Eda Özerkan ve Timur Acar'ın da yer aldığı yardım gecesinde Miran Duman bebek için toplamda 150 bin TL toplandı.
ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?
Öykü Çelik 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenördür.
Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.
İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı.
Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi olan Çelik, 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı. Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.
İlgili Haberler
- Harranlı çocuklar kendi Survivor parkurunu kurdu: Ödül çiğ köfte
- Survivor'la ünlenen Barış Murat Yağcı kitap yazdı, kadınlarla ilgili sözleri tepki çekti
- Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı
- Survivor'a İsmail Balaban ve annesinin diyalogu damga vurdu
- Survivor yarışmacısı İsmail Balaban, nişanlısıyla telefonda görüştü: "Ben senin bıraktığın Gamze'yim"
- Cemal Hünal ve Çağrı Atakan’dan Survivor itirafı
Video Haberler
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
En Çok Okunan Haberler
- AA muhabirinin Soylu sorusuna Peker'den ilk tepki
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- Youtube'dan Sedat Peker'in kanalıyla ilgili karar!
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- AKP'li Tayyar'dan, 'Musab Turan' paylaşımı
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- Altun'un yardımcısının İngilizcesi alay konusu oldu
- Hindistan'da 'kara mantar’ hastalığı
- AA'dan kovulan Musab Turan'dan açıklama