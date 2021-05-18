Öykü Karayel'den Can Bonomo'ya: Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu

Oyuncu Öykü Karayel, 30 yaşına basan eşi Can Bonomo'nun doğum gününü Instagram hesabından siyah beyaz bir fotoğraf karesi paylaşarak kutladı, altına da tebessüm ettiren bir not düştü.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 00:00
Öykü Karayel'den Can Bonomo'ya: Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu
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Oyuncu Öykü Karayel, şarkıcı eşi Can Bonomo'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı gönderi ile kutladı. 

Birlikte oldukları bir kareyi paylaşan Karayel, "Ne çok gülmüştük saçlarıma o gün... Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu işte... İyi ki doğdun..." notunu düştü.

Karayel’in paylaşımı şu şekilde:

Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçtiğimiz ay 'Roman' adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.


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