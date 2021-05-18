Öykü Karayel'den Can Bonomo'ya: Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu

18 Mayıs 2021 Salı, 00:00

Oyuncu Öykü Karayel, şarkıcı eşi Can Bonomo'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı gönderi ile kutladı.

Birlikte oldukları bir kareyi paylaşan Karayel, "Ne çok gülmüştük saçlarıma o gün... Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu işte... İyi ki doğdun..." notunu düştü.

Karayel’in paylaşımı şu şekilde:

Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçtiğimiz ay 'Roman' adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.