Oyna ejder, dilediğin gibi!
Haziran Senfonisi, Kalemkar ve İstanbul Yalnızları kitaplarının yazarı Selahattin Nehir’in yeni eseri Meddah ve Cellat kısa süre önce okurlarla buluştu. Altın Kitaplar logosuyla çıkan kitap, Ejder isimli bir gencin geçmişi ve bugünü arasındaki döngüyü özgün bir dille anlatıyor.
Küçük
yaşlardan beri en büyük hayali, tiyatro sahnesindeki yerini almak olan Ejder, düzene
ayak uyduramayan, alkışa susamış benliğini kaotik tabiatıyla baltalamış yetenekli
bir gençtir. Ucunu her geçen gün biraz daha sivrilttiği eleştiri oklarını, çoğu
zaman kendi hayallerine, geleceğine ket vuran bir düşman gibi sırtında taşısa
da bu huyundan hiç vazgeçmez.
Yaşadığı
haksızlıklara, öfke kontrolsüzlüğünün de eklenmesiyle hayattaki şansı olarak
gördüğü konservatuvardan atılır ve bir sokak sanatçısı olarak varlığını
sürdürmeye başlar.
AYNI
GÖVDEDEN ÇIKMIŞ İKİ CEHENNEM MOTİFİ
Sektörün
mihenk taşlarından Barbaros’un kendisini keşfetmesiyle, onun klanına katılır. Ejder
ve sevgilisinin yaşamına hükmeden Barbaros, onu devamlı takip eden kara bir
bulut gibidir. Yağmuruna duyduğu muhtaçlık, Ejder’i bu kasvet dolu hayata mahkûm
etmiştir. Barbaros ve onun bir parçası haline gelen Cellat ise tam da kitapta
anlatıldığı üzere ‘aynı gövdeden çıkmış iki cehennem motifi’dir.
Arka
kapaktaki kelebek figürünün anlamını kitabı okudukça keşfediyoruz. Kelebek’e
olan büyük aşkı her satırda hissedilirken, öfkeden beslenen Ejder’in adeta
yumuşak karnı olan bu ilişki hiçbir klişe, abartı ve lüzumsuz drama
takılmaksızın hikâyeye nüfuz ediyor.
BEKLENMEDİK
BİR FİNAL
Alt
metinlerinde, hayat ve toplumsal düzene karşı keskin eleştirel yaklaşımlar barındıran
kitap, ‘meddah’ın anlattığı hikâyelerle çeşitlenirken beklenmedik bir finalle
veda ediyor bizlere.
Pek
çok uç karakterin bir araya geldiği bu kitapta olayların gerçeklikten bir an
olsun kopmaması, kurgunun başarısını bir kez daha kanıtlıyor.
Selahattin
Nehir, ‘Meddah ve Cellat’ta, kabul görme arzusuna karşın topluma aniden sırtını
dönebilen bıçak gibi keskin bir karakterin, Ejder’in, sürükleyici hikayesini
anlatıyor. İlk satırdan başlayarak okuru sıra dışı bir meddahın devinimlerine
ortak ediyor.
Meddah ve Cellat / Selahattin Nehir / Altın Kitaplar / 168 s.
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