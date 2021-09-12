“Oyun oynanan çocuğun öz güveni daha yüksek”
Nitelikli zaman geçirmek sadece çocukla saatlerce yan yana olmak değil diyen Uzman Klinik Psikolog Selenay Yücel, “Oyun oynan çocuğun öz güveni daha yüksek oluyor” dedi.
Uzman Klinik Psikolog Selenay Yücel, "Çalışan ebeveynler yetersizlik duygusunu çok fazla hissediyor. Çalışan anne ve baba çocuklarıyla iyi zaman geçiremediklerine inanıyorlar. 0-6 yaş döneminde beyin gelişimini desteklemek için çok fazla uyarana ve oyuna ihtiyaç oluyor. Ebeveynler çocuğuma yeterli olabiliyor muyum, diye kaygılanabiliyorlar” şeklinde konuştu.
“ÇOCUKLARIN KENDİLERİNE OLAN ÖZ GÜVENİ ARTIYOR”
Yücel sözlerine şöyle devam etti;
Nitelikli zaman geçirmek sadece çocukla saatlerce yan yana olmak değil. Şimdi ve burada seninleyim, seninle olduğum bu süreçte zamanımı tamamen sana ayırıyorum ve bundan keyif alıyorum mesajını verebilmeliyiz. Bu mesajı alan çocuklar kendilerini duygusal, sosyal ve bilişsel anlamda iyi hissedecektir. Çocukların kendilerine olan öz güvenleri artıyor” dedi.
“ÇOCUĞUN SEVDİĞİ VE KEYİF ALDIĞI OYUNLAR TERCİH EDİLMELİ”
Oyun oynanan çocuğun daha sosyal olduğunu söyleyen Yücel, “Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki oyun oynanan çocuğun öz güveni daha yüksek oluyor. Anne ve baba çocuklarıyla bir plan yapıyorsa bu plana sadık kalmalı. Çocuklarla yapılan planlar bozulmamalı. Çocuğun sevdiği ve keyif aldığı oyunlar tercih edilmeli. Anne ile babanın eğitici ve öğretici rolünün dışında bir de eğlendirici tutumu da çocuklar için çok önemli. Çocuklar sevdiğini ve değerli olduğunu hissetmeli” ifadelerini kullandı.
“SEVGİ VE ŞEFKATİ KOŞULSUZ BİR ŞEKİLDE GÖSTERMEK GEREKİYOR”
Ebeveynlerin bir gün ilgili diğer gün ilgisiz olmasının çocuğun kafasını karıştıracağını anlatan Selenay Yücel sözlerini şöyle noktaladı: “Sevgi ve şefkati koşulsuz bir şekilde göstermek gerekiyor. Günlük ev işlerinde bile çocuğun desteğini almak çok önemli. Çocuğa sorumluluklar verilmeli. Çocuğa küçük görevler verilerek hem günlük yaşama entegre etmeli hem de çocukla vakit geçirmiş olunur.”
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