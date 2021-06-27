Oyun oynarken maganda kurşunun isabet ettiği 15 yaşındaki Eren ağır yaralandı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla basketbol oynarken yorgun merminin isabet etmesi neticesinde 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla basketbol oynarken yorgun merminin isabet etmesi neticesinde 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, Sapanca’nın Rüstempaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Eren Ç., arkadaşlarıyla basketbol oynadığı esnada bir anda yere yığıldı. Eren Ç.’nin başının arkasından kan aktığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Eren Ç.’nin ense bölgesinden başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eren Ç., daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Eren Ç.’nin tedavisi sürüyor.
YORGUN MERMİ NEDİR?
Yorgun mermi, havaya gerçekleştirilen atışın ardından merminin hızını kaybederek yere doğru ivme kazanması anlamını taşıyor. Namludan çıkan mermi, maksimum 1500 metreye kadar yükselebilme kapasitesinde olması dolayısıyla hız kaybedip yeryüzüne düşüyor.
Bir merminin ortalama hızı saatte 160 kilometre hıza ulaştığı için yer yüzüne düşüş hızı da bu nedenle ölümcül olabiliyor.
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