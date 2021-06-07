Alaattin Çakıcı'nın yakın dostundan 'silahlanma' mesajı: "Eli silah tutan her vatan evladı..."

07 Haziran 2021 Pazartesi, 19:47

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı’nın ‘yakın dostu’ olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş, silahlanmayı destekleyen bir mesaj paylaştı.

Çakmaktaş, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Vatana, vatanın istiklaline kasdeden iç-dış fiili saldırılarda kimliği farketmeksizin eli silah tutan her vatan evladının silah kullanmasında, silah altına alınmasında şaşılacak, anormal bir durum yoktur. Kurtuluş Savaşı'nda yapılan 15 Temmuz'da da yapıldı!.."

Çakmaktaş'ın paylaşımı şöyle:

'YALIKAVAK' FOTOĞRAFININ MİMARI

Üzeyir Çakmaktaş, geçtiğimiz yıl Alaattin Çakıcı‘nın aralarında bulunduğu ve adları faili meçhul olaylarla anılan Mehmet Ağar, Korkut Eken ile Engin Alan'ın Bodrum Yalıkavak'taki buluşmasının fotoğrafını paylaşmıştı.

Çakmaktaş'ın dört isimden "Türk Devleti ilelebet varolsun diye her zorluk ve meşakkati gögüsleyen, zindan dahil bu uğurda en ağır bedelleri ödeyen kahramanlarımız" diye bahsederek yaptığı o paylaşım siyasetin gündemine oturmuştu.



