Nişanda çocuklara silahla ateş ettiren muhtar ve 4 kişiye gözaltı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen nişanda küçük yaştaki çocuğun eline tabanca verip, havaya ateş ettirdiği iddiasıyla mahalle muhtarı da aralarında olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde 8 Haziran'da açık havada düzenlenen nişanda, çiftin ilk danslarını yaptığı sırada bir grup maganda, tabanca ve tüfeklerini çıkardı. Grup, aralarında çocukların da bulunduğu davetliler arasında silahlarla dakikalarca havaya ateş açtı.
Bir kişinin de çocukların eline tabanca verip, havaya ateş açtırması, davetlilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
ŞÜPHELİLERE CEZAİ İŞLEM
Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izledikleri görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Polis, görüntülerde çocuğun eline silah vererek ateş ettiren kişinin, Keskinoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı olduğunu tespit etti. Yazıcı ve beraberinde havaya ateş eden 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramada 4 tabanca, 2 tüfek de ele geçirildi.
'6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma' suçlarından cezai işlem de uygulanılan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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