Oyuncaklarını yangın bölgesindeki çocuklara gönderdi

06 Ağustos 2021 Cuma, 13:32

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınları nedeniyle, hem evlerinden tahliye edilen vatandaşların hem de sahada görev yapan ekiplerin ve gönüllülerin ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye'nin pek çok yerinde yardım kampanyaları düzenlendi.

Türk Amerikan Derneği ilkbahar Şubesi Okul Öncesi Kurumu velileri ve çocukları da bir yardım kampanyası başlattı. Yapılan çağrısı üzerine kısa sürede orman yangınlarının yaşandığı bölgelere ulaştırılmak üzere çok sayıda destek geldi. Toplanan yardım malzemeleri çocuklar ve veliler tarafından paketlendi.

Hazırlanan kolilerden birinin üzerine, 4,5 yaşındaki Arda isimli bir çocuğun yazdığı not görenleri duygulandırdı. Yangın mağduru çocuklar için oyuncaklarını, kedi köpekler için ise mama gönderen Arda, notuna "Size kafa ışıkları aldım. Kafanıza takmak için. Ve kedi ve köpek maması hayvanlar için. Ve çocuklar için kendi oyuncaklarımı gönderiyorum. Teşekkürler her şey yolunda olduğu için" ifadelerini yazdı.