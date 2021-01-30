Oyuncu Cicely Tyson hayatını kaybetti
Oyuncu Cicely Tyson hayatını kaybetti. 96 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
Sipsey rolünü canlandırdığı 1991 yapımı komedi-dram filmi "Fried Green Tomatoes" ve Mamma Kay karakterini canlandırdığı 2013 yapımı televizyon filmi "The Haunting in Georgia" ile bilinen oyuncu Cicely Tyson, 96 yaşında hayata veda etti.
Tyson’ın ölüm haberi menajeri tarafından duyuruldu. Sanatçının ölümüyle ilgili detay sunulmadı.
Tyson, 70’li yıllarda canlandırdığı karakterlerle sinema sektöründeki Afrikalı Amerikalı kadınlara karşı birçok stereotipi yıktı.
70 yıllık kariyerinde Tyson, ABD’nin siyah vatandaşlarını suçlu, süfli ve etik dışı gösteren yapımlarda oynamayı reddetti. Meslektaşlarına da aynı duruşu sergilemesi için birçok kez çağrıda bulundu.
Tyson kariyeri boyunca 100’den fazla film, dizi ve müzikalde rol aldı.
1972 yapımı “Sounder” filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar’a aday oldu.
88 yaşında oynadığı “The Trip to Bountiful”daki rolüyle Tony ödülü kazanan en yaşlı oyuncu oldu.
Tyson, 2018 yılında Onursal Oscar ödülüne değer görüldü.
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