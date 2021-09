The Flash dizisinin yıldızı Logan Williams aşırı dozdan yaşamını yitirdi

09 Eylül 2021 Perşembe, 22:56

The Flash dizisinin oyuncularından Logan Williams 16 yaşında aniden hayatını kaybetmiş, hayranlarını büyük üzüntüye uğratmıştı. 16 yaşındaki genç yıldızın ölüm raporu açıklandı.

3 YILDIR UYUŞTURUCU MÜCADALESİ VERİYORDU

Williams'ın 'kasıtsız yasadışı uyuşturucu toksisitesi (fentanil)' nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Genç yıldızın annesi oğlunun 3 yıldır uyuşturucu ile mücadale verdiğini ancak başarılı olamadan yaşama veda ettiğini açıklamıştı.

1 AY HASTANEDE KALMIŞTI

Dünya çapında ün kazanan genç yıldız Logan Williams ölmeden önce tedavi amaçlı 1 ay hastanede tutulmuştu. Logan Williams, 'tamamen temizim' dedikten sadace birkaç gün sonra yaşama veda etti.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

The Flash dizisindeki rolüyle hatrı sayılır bir şöhretin kapısını aralayan 16 yaşındaki oyuncu Logan Williams ani ölümüyle herkesi şoka uğrattı. Televizyon dünyasını yasa sokan ölümde ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Kanadalı oyuncu Logan Williams, henüz 10 yaşındayken The Color of Rain adlı filmle kariyerine başladı. Ardından da adını geniş kitlelere duyurduğu The Flash için kamera karşısına geçti.