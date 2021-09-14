Şarkıcı Koray Avcı'nın acı günü
Koray Avcı'nın babası yaşamını yitirdi. Acı haberini sosyal medya hesabından veren Avcı, cenaze töreni için çiçek göndermek yerine LÖSEV'e bağış yapılmasını istedi.
Şarkıcı Koray Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Avcı, cenaze töreni hakkında da bilgiler paylaştı.
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Babasının ölümüyle yıkılan şarkıcı, paylaşımında "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.
"ÇİÇEK GÖNDERMEK YERİNE LÖSEV'E BAĞIŞ YAPIN"
Avcı, cenaze töreni için çiçek göndermek isteyen yakınlarına da "Covid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz" çağrısında bulundu.
ÜNLÜ İSİMLER TAZİYE YORUMU YAPTI
Koray Avcı'nın paylaşımını gören Soner Sarıkabadayı, Özlem Yıldız, Berkay, Yasemin Sakallıoğlu, Onur Buldu, Cüneyt Özdemir, Şahan Gökbakar, Buray ve Murat Boz gibi birçok ünlü isim taziye yorumu yaptı.
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