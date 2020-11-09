Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yakın arkadaşıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı. Oyuncu, fotoğrafına küfür içerikli yorum yapan bir takipçisine aynı şekilde karşılık verdi.
Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yakın arkadaşıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, fotoğrafına küfür içerikli yorum yapan bir takipçisine küfürle karşılık verdi.
TRT 1’de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde sergilediği başarılı performansıyla beğeni toplayan Farah Zeynep Abdullah, takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.
Instagram hesabından Emil isimli bir arkadaşıyla 2009 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Abdullah, notunu da İngilizce yazarak arkadaşının yeni yaşını kutladı. Bunun üzerine de bir yorum yapan takipçisi "Takipçilerin Türk ne İngilizce yazıyorsun a.." diyerek küfür etti. Erkek takipçisinin küfürlü paylaşımına sinirlenen oyuncu ise "Düzgün konuş a.." diyerek küfretti.
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