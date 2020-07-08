Oyuncu Kubilay Aka'dan Mahir Ünal'a Aşk 101 yanıtı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:33

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın, "Aşk 101 dizisinin ilk versiyonunda Osman karakteri eşcinsel olarak kurgulandı" sözlerine dizinin oyuncularından Kubilay Aka'dan yanıt geldi. Sosyal medya platformu olan Twitter'dan açıklama yapan Aka, "Yıl olmuş 2020, bir yanda cinsiyetcilik yapanlar, diğer yanda senaryolarla ilgili yalan haberler" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ ANLAYIŞ"

Kubilay Aka'nın Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşım şu şekilde;

"Yıl olmuş 2020, bir yanda cinsiyetcilik yapanlar, diğer yanda senaryolarla ilgili yalan haberler. Sevgili büyüklerim, bu ülkede her gün kadına ve hayvanlara tecavüz ve şiddet uygulanıyor. Hangisi daha çok yakışıyor? Biraz anlayış."

Yıl olmuş 2020, bir yanda cinsiyetcilik yapanlar, diğer yanda senaryolarla ilgili yalan haberler. Sevgili büyüklerim, bu ülkede her gün kadına ve hayvanlara tecavüz ve şiddet uygulanıyor. Hangisi daha çok yakışıyor? Biraz anlayış ???? — Kubilay Aka (@kubilayakaa) July 7, 2020

NE OLMUŞTU?

Katıldığı bir YouTube kanalına konuk olan AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal Netflix dizisi Aşk 101 hakkında, "Şöyle bir şey oldu geçtiğimiz günlerde Netflix bir dizi istedi, dizinin senaryosu hazırlandı. Dizi bir eşcinsel hikayesiydi ve orada Osman isminde bir eşcinsel üzerinden yerli yapım firmasına bir dizi yapım teklifi verdi. Bu normal bir şey diyebilirsiniz. Ama Almanya'da, Fransa'da Hollanda'da ya da ABD'de, bir eşcinsel kendi özel hayatını yaşar. Ama gazete almaya gittiğinde eğer yanında çocuk edindiği ya da kendi çocuğu da olabilir, gazete bayisine gittiğinde bir porno dergisinin poşet içinde satılmamasına tepki gösterir" demişti.

