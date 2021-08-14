Oyuncu Levent Ülgen isyan etti: Gerçekten ahlaksızlık!
Sosyal medyada oyuncu Levent Ülgen’e ait olduğu iddia edilen fotoğraf kafaları karıştırdı. Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi.
Ünlülerin sağlık durumlarıyla ilgili çıkan asparagas haberlere bir yenisi daha eklendi. “Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde? İşte yürek burkan hali” başlığıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafa oyuncu Levent Ülgen isyan etti.
59 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla habere açıklık getirdi.
“Sosyal medyada çıkan bu haber doğru değildir. Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum” diyen Ülger, son zamanlarda yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken bu tarz haberlere sert çıkıştı.
Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Sosyal medyada çıkan bu haber doğru değildir. Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum. Ayrıca ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur. Bilgilerinize…”
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