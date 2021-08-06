Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine gönderilenleri görünce isyan etti

06 Ağustos 2021 Cuma, 17:52

Türkiye'nin birçok noktasını etkisi altına alan orman yangınları söndürülmeye devam ederken bir taraftan da yurttaşlar için yardım seferberlikleri başladı. Toplanan yardımların dağıtımı için afet bölgesine giden oyuncu Leyla Bilginel yardımların bir kısmını göstererek kızgınlığını belirtti.

"ÇUL ÇAPUT BUNLAR"

335 bin Instagram takipçisi bulunan oyuncu, hesabından afetzedelerin giymesi için gönderilen ürünleri gösterdiği bir paylaşımda bulundu. "Çul çaput bunlar" ifadelerinde bulunan Bilginel "Yardımın da bir düzgünü vardır yani.Evinizin çulunu çaputunu bir daha hiç bir yardıma, hiç bir afete bu şekilde göndermeyeceksin. Kendinizin yatmadığı... Bari yüzlerini temizleyip yollasaydınız. Ev de çul çaput ne varsa göndermek değildir arkadaşım. Bunlar nedir ya, bunda kim yatar Allah aşkına! Şimdi bu çöple uğraşıyorlar bir de! Neyi nasıl toplayıp atacaklarını şaşırmış durumdalar" diyerek tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Sözlerine devam eden Leyla Bilginel, şunları söyledi:

"Bazı fenomen arkadaşlar güzel güzel kolilerle, derli toplu sıfır, güzel eşyalarını yaptı ama bir çoğu da yardım yaptık havasıyla yardım yapılmaz. Kimin nasıl yardım yaptığını burada o kadar güzel gördüm ki. Kutu kutu, koli koli, pırıl pırıl gelen yardımlar var, bir de bu şekilde... Bu nedir Allah aşkına!Bunların içinden jartiyerler mi çıkmıyor, topuklu ayakkabılar mı, gelinlikler mi... Bu nasıl bir şey! Kullanılmış iç çamaşırı mı.. Ya böyle bir şey olamaz ya!"