Oyuncu Pelin Akil’den aşı yorumu: “Bizim de aşı hakkımız olmalı”

06 Nisan 2021 Salı, 12:17

Oyuncu Pelin Akil geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaştığı bir video ile oyunculara da koronavirüs aşısı olma hakkının verilmesi gerektiğini savundu. Aşı ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akil, sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

34 yaşındaki oyuncu, “Biz kamera önünde maskesiz çalışıyoruz ya… Bence aşı bizim hakkımız olmalı. Ne diyorsunuz?” diye takipçilerine sordu.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM: “KENARA ÇEKİLİN”

Oyuncuların da aşkı hakkın önceliği olması gerektiğine işaret eden Akil’e kimileri destek olurken, kimileri ise tepki gösterdi.

Pelin Akil’in paylaşımına, “Siz zaten her şeyin en ilkine, en güzelinin sizin hakkınızın olduğunu düşünüyorsunuz. Sanırsınız zorla kamera önüne çıkarmışlar”, “Oyunculardan önce okula giden çocuklar olmalı, az bir kenara çekilin!” şeklinde yorumlar yapıldı.

PELİN AKİL KİMDİR?

Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Pelin Akil, 17 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer aldı. Pelin Akil, ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanındı, ardından TRT 1'de yayımlanan Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünu oynadı, Kurt Kanunun'da oynadığı süreçte TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu.

Pelin Akil daha sonra başka projelerde yer aldı, 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dahil oldu. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Akil, daha sonra ekranlara 2014 yılında TRT 1'de yayımlanan Kızıl Elma dizisiyle döndü. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can verdi. Bunların yanı sıra Atv'de de yayımlanan Aile İşi ve yine Star TV'de yayımlanan Çember gibi projelerde de yer aldı.