Oyuncu Seda Bakan koronavirüse yakalandı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 14:40

Geçen haftalarda FOX TV’de yayınlanan "Mucize Doktor" dizisinin kadrosuna dahil olan ve Doktor Ferda karakterini canlandıran 35 yaşındaki Seda Bakan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

"TEK KORUNMA YOLU MASKE"

Seda Bakan ve bebeği Leyla



Durumu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu şunları söyledi:

"Geçen günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz ‘Tek korunma yolu maske’ dedi. Maskelerinizi çıkartmayın."

Seda bakan'ın paylaşımı:



