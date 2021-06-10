Öz oğluna istismarda bulunan AKP'li eski Gençlik Kolları Başkanı baba tutuklandı

10 Haziran 2021 Perşembe, 14:24

*Bu haberin içeriğinde, bazı okuyucularımızın rahatsız olabileceği ifadeler bulunmaktadır. Bu haberde, çocuğun yüksek yararı ilkesine bağlı kalındığından dolayı isim, görsel ve aile konusunda detaylandırmalar yapılmamıştır.

İzmir’de yaşayan, 2 ve 5 yaşlarında iki erkek çocuk sahibi AKP eski Selçuk Gençlik Kolları Başkanı Refik Yakıt ile N.Y boşanma kararı aldı. Selçuk’ta Aile Mahkemesi olmadığı için konu Asliye Ceza’ya devredildi.

Boşanma süreci devam ederken N.Y, 5 yaşındaki erkek çocuğunun babasıyla görüştükten sonraki söylemleri, hareketleri ve anal bölgesinde tespit ettiği kızarıklar üzerine savcılığa başvurdu.

RAPORLARI SUNDULAR

N.Y’nin avukatları 24 Mart 2021’de görülen duruşmada, mahkemeye babanın 5 yaşındaki çocuğunu istismar ettiğini kanıtlayan uzman raporlarını ve pedagog görüşlerini de sundu.

Ancak mahkeme, kendileri tarafından yönlendirilen pedagogun hazırladığı sosyal inceleme raporunu (SİR) dikkate alarak, çocuğun geçici velayetini babaya verdi.

Anne ile çocukların görüşmesi için her hafta Cumartesi günlerini belirli saatleri görüşme saati olarak tespit etti.

Velayetin babaya verilmesi ardından N.Y’nin avukatları karara itiraz etti. Avukatlar itiraz dilekçelerinde öncelikle çocuğun üstün yararı gözetilerek geçici velayetin babaya verilmesi kararından vazgeçilmesini, sosyal inceleme raporuna itirazın kabul edilmesini talep etti. Ancak mahkeme bu talepleri de reddetti ve takipsizlik kararı verdi.

ÖÇKD AVUKATLARI ÜSTLENDİ

Geçtiğimiz günlerde Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (ÖÇKD) avukatlarından Barış Özbay ve Özgür Baykal annenin davasını üstlendi.

DAVAYA BAKAN HAKİM İLE SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN SAVCI EVLİ

Dava sürecine ilişkin konuşan avukat Barış Özbay durumu şöyle anlattı:

"N.Y hanım eşiyle bir boşanma davası sürecinde. Bu dava sürdüğü esnada 2020 yılında bir cinsel istismar iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuyor.

Savcılık konuyla ilgili olarak bir soruşturma açmış ama soruşturmada art niyet oluşturacak şekilde ciddi anlamda bir talihsizlik yaşandığı belli. Baba İzmir'in Selçuk ilçesinde AKP ilçe yönetiminde olan biri. İstismar soruşturmasını yürüten savcıyla boşanma davasına bakan hakim evli. Soruşturmanın yürütüldüğü esnada ifadeler alınıyor ancak ilk adli tıp raporunda herhangi bir cinsel birleşmeye ilişkin bir bulgu bulunmadığı için takipsizlik veriliyor.

ANNEYİ ODASINDAN KOVDU

Bu süreçte çocuğun kendi ifadesiyle istismara uğradığını belirtmesine rağmen mahkeme tarafından atanan pedagog durumu rapora işlemiyor, hatta anne aleyhine bir durum oluşturuluyor. Öyle ki ilk soruşturma sürecinde anne istismar dilekçesini sunmak için hakimin yanan gidiyor ve odasından kovuluyor. Mahkeme sırasında da anneyi çocuğunu sosyal hizmetlere vermekle tehdit ediyor. Ancak hakimin babayla dış görüşme yaptığı iddia ediliyor.

İSTİSMARCI BABAYA VELAYET VERİLMİŞTİ!

Bu sırada babanın velayeti yok ama kişisel ilişki kurulabilmesi için ara kararla bir durum tahsis ediliyor. Bundan kaynaklı olarak hafta sonu çocuğun babayla görüşmesi sonrası çocuğun anal bölgesinde kızarıklar tespit ediliyor. Anne olayın hemen ardından tekrar savcılığa gidiyor. Savcılık, Çocuk İzleme Merkezi'nden bir rapor aldırılmasını muayene yapılmasını istiyor.

Olayla ilgili bir muayene yapılıyor ve çocuğun ifadesi alınıyor. Çocuk önceden yaşadığı süreçle ilgili meramını çok fazla anlatmaya çalıştığı için bu kez kendi içine çekiliyor ve olayı anlatmak istemiyor. Olayı anlatmadığı ve doğrudan babayı suçlamadığı için adli tıp raporunun gelmesi bekleniyor. Bizi de sürümcemeye sokan süreç buydu. Soruşturmaya dahil olduğum zaman dosyayı inceledim önceki süreçte de uzmanların ve pedagogların görüşlerinin yer aldığını gördüm. Ancak adli tıptan bir rapor aldırılmamış, muayene raporu yazılı olarak formasyona sokulup savcılık dosyasına sunulmamış.

RAPORLA İSTİSMAR KANITLANDI

Konuyla ilgili olarak ben pazartesi günü 2. soruşturmayı yürüten savcıyla görüştüm, cinsel birleşmeye ilişkin görsel verileri sundum. Onlar da bu durum söz konusudur dediler. Savcı, bu konuşmaya istinaden adli tıp raporu için İzmir’deki süreci hızlandırdı. Beklediğimiz gibi cinsel bir birleşmenin tartışmasız, çok net olduğuna ilişkin bilimsel verilerin yer aldığı adli tıp raporu savcılığa ulaştı. Bunun neticesinde şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dün akşam da Selçuk Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı."

"ANNELER KORKMASIN"

Yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiğini söyleyen anne N.Y ise adalet istedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişinin gerçekten gerekli olduğu cezayı almasını, sokakta elini kolunu sallaya sallaya gezsin istemiyorum. Benim oğlum bir daha babası tarafından tecavüze uğrasın istemiyorum. Sadece benim oğlum değil, bu insanların dışarda kalması demek, sokakta binlerce çocuğun istismara uğrama tehlikesi var demek. Adalet varsa eğer bu ülkede, çocuklara ve kadınlara da artık adaletin uygulanmasını istiyorum. Hiçbir anne korkmasın.

İstismar çok ağır, annelere çok acılar yaşatıyor. Hiçbir anne korkmadan bunun mücadelesini versin. Ben 2 yıla yakındır 2 çocuğumla beraber bunun mücadelesini veriyorum. Benim yanımda sadece ailem vardı, arkamda hiç kimse olmadı.

"EVLADIM İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Koskoca parti onun arkasındaydı. Babanın arkasında hakimler, savcılar vardı ve dosyayı kapattılar. Ama ben yılmadım. Sadece evladım için bu mücadeleyi verdim. Şu an oğlum iki farklı yerden tedavi alıyor. Hiç kimseden hiçbir maddi destek almadan, sadece ailemin desteğini alarak çocuğumun tedavilerinİ başlattım. Hiçbir anne bana bir şey yapar, çocuğuma bir şey yapar diye bu sapıklardan korkmasın. Onlar güçlü olsunlar ki bu pislikler o masum çocuklara dokunamayacaklarını anlasınlar. Bilsinler ki o masum çocukların geleceklerini yakmasınlar; canlarını, bedenlerini, ruhlarını acıtmasınlar, yakamasınlar. Kanunlar çok zayıf işliyor. Öyle caydırıcı maddeler çıkarsınlar ki bu sapık zihniyetler bunun cezasının çok ağır olduğunu bilsinler. Anneler de bilsinler ki ne kendileri suçlu ne de evlatları. Tek suçlu varsa o da sapıklar. Anneler korkmasın, korkmadan mücadele versin."





Haberde bahsi geçen ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi) nedir ? Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM), her il için ayrı olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, kurumlar bünyesinde kurulması planlanan, cinsel istismara uğrama şüphesi altındaki mağdur çocukların, ifade alma, adli muayene ve diğer her türlü soruşturma işlemlerinin tek merkezde yapılması için planlanan yerlere verilen addır.

Haberde bahsi geçen SİR (Sosyal İnceleme Raporu) raporu nedir ? SİR, çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel özelliklerini, başta ailesi olmak üzere içinde yaşadığı çevresel (akran grubu, okul, iş, mahalle, boş zaman olanakları gibi) koşulları, suçuna ilişkin bilgileri ve çocuğun toplumla bütünleşmesi için nasıl bir müdahalenin yapılması gerektiğini öngören belgedir.

Çocuğun cinsel istismara uğradığı nasıl anlaşılır ?

-Cinsel içerikli konulara aşırı ilgi ya da aşırı kaçma eğilimi göstermesi

-Cinsel davranışlarda artış yaşanması

-Uyku sorunları, kabuslar

-Depresyon ya da içine kapanma durumları

-Bedeninin kirli ya da zarar gördüğü şeklindeki söylemler ya da genital organlarında bir sorun olduğunu düşünmesi

-Çizim veya oynadığı oyunlarda cinsellik ögelerini kullanması

-Cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı

gibi belirtiler gözlemlendiğinde, çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenilmelidir.



