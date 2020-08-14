Ozan Güven Babil dizisinde olmayacak
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Ozan Güven, başrol oynadığı Babil dizisinden ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan yapım şirketi, anlaşmanın karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Deniz Bulutsuz, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Ozan Güven'den şikayetçi olmuş, vücudundaki darp izlerini de şikayet dilekçesine koyarak ifade vermişti. Bulutsuz ifadesinde Güven tarafından bir saatten fazla şiddet gördüğünü söyledi.
Babil'in yapım şirketi Ay Yapım yaptığı açıklamada, Ozan Güven'in diziden ayrılma kararı aldığını açıkladı.
Ay Yapım, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı ve şu ifadeleri kullandı:"Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız..."
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