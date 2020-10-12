Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı

12 Ekim 2020 Pazartesi, 15:31

Oyuncu Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz, uzun zaman sonra arkadaşlarının nişan töreninde ortaya çıktı.

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın nişan törenine katılan Bulutsuz, arkadaşlarıyla paylaştığı keyifli anları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Deniz Bulutsuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Şiddet Bürosu'na giderek Ozan Güven hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Hürriyetten yoksun bırakma' ve ‘Hakaret' uçlarından yargılanmasını istemişti

Güven hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Kendi evinde saldırıya uğradığını ve olayın mağdurunun kendi olduğunu belirten Ozan Güven, “Bu olay kendisiyle görüşmeyi kabul etmediğim için bana kurulan bir komplodan ibarettir” demişti.

Ozan Güven, Bulutsuz’un ‘iftira’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘darp’ suçlarından cezalandırılmasını istemiş, bunun üzerine savcılık, Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.

İddianamede Deniz Bulutsuz'un, Ozan güven'in yüzünü ve kolunu yaraladığı iddia edilmiş, Bulutsuz hakkındaki iddianame İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Ozan Güven hakkında açılan dava da aynı mahkemede görülecek.











