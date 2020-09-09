Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz'a 1 yıla kadar hapis istemi!
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven'in,darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu dosyada uzlaşma sağlanmayınca Deniz Bulutsuz hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık Bulutsuz'un "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle yargılanmasını istedi.
Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca, "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında ayrı bir soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti. Ancak taraflar, uzlaşmayı kabul etmedi.
Bunun üzerine savcılık, Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede Deniz Bulutsuz'un, Ozan güven'in yüzünü ve kolunu yaraladığı iddia edildi. Bulutsuz hakkındaki iddianame İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Ozan Güven hakkında açılan dava da aynı mahkemede görülecek.
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