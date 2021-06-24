Ozan Kabak, Fatih Terim'i ziyaret etti
Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim Florya'da buluştu. Elmas ve Terim'i ziyaret eden iş İnsanı Bahattin Demirbilek ve Ozan Kabak sosyal medyada ilgi gördü.
Galatasaray'da mazbatayı alan Burak Elmas, Florya ve transfer görüşmeleri arasında mekik dokuyor.
Bu akşam yapılan antrenmanda da teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret eden Burak Elmas'ın yanında Galatasaraylı İş İnsanı Bahattin Demirbilek'in yer alması dikkatlerden kaçmadı.
OZAN KABAK ZİYARET ETTİ
Sezonu İngiliz devi Liverpool'da bitiren ve EURO 2020'de Türkiye forması giyemeyen Ozan Kabak'da bugün Florya'da Fatih Terim'i ziyaret etti.
Schalke ile geleceği belirsiz olan ve Almanya ikinci liginde mücadele edecek Schalke'den ayrılmak isteyen Ozan Kabak'ın bu ziyareti Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
Video Haberler
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
- Termometreler 43’ü gösterdi, sahiller doldu taştı
- Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü
- Tüfekli, kürekli ve bijon anahtarlı kavgalar kamerada
- Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayınladı
- ATV'nin dizisinde skandal replik!
- Akşener özür diledi
- Suda yapılan şaka karakolda bitti
- Her şey bir anda oldu! Oğlum da bende şok geçirdik
En Çok Okunan Haberler
- Zam yağmuru geliyor!
- Saymaz, paylaşımını sildi ve Uğur Dündar'dan özür diledi
- İddiaların ardından savcılar 3 ilde harekete geçti
- Biz aşıyı tartışırken meğer neler oluyormuş
- Sezgin Baran Korkmaz'a teşekkür videosu ortaya çıktı
- AKP'li isim Sedat Peker'in iddialarını doğruladı
- Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında karar
- Bataklıktaki tecavüz tehdidi
- Akşener özür diledi
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt