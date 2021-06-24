Ozan Kabak, Fatih Terim'i ziyaret etti

24 Haziran 2021 Perşembe, 20:14

Galatasaray'da mazbatayı alan Burak Elmas, Florya ve transfer görüşmeleri arasında mekik dokuyor.

Bu akşam yapılan antrenmanda da teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret eden Burak Elmas'ın yanında Galatasaraylı İş İnsanı Bahattin Demirbilek'in yer alması dikkatlerden kaçmadı.

OZAN KABAK ZİYARET ETTİ

Sezonu İngiliz devi Liverpool'da bitiren ve EURO 2020'de Türkiye forması giyemeyen Ozan Kabak'da bugün Florya'da Fatih Terim'i ziyaret etti.

Schalke ile geleceği belirsiz olan ve Almanya ikinci liginde mücadele edecek Schalke'den ayrılmak isteyen Ozan Kabak'ın bu ziyareti Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.