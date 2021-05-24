Özarslan Tangün, "Otomobil sektörü olarak yılın ikinci yarısından umutluyuz”

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Pandemi döneminde sunduğu hizmetler ve dijital çözümlerle artan mobilite ihtiyaçlarına aralıksız yanıt veren Enterprise Türkiye, haziran ayından itibaren iç ve dış turizmde hareketlilik bekliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, günlük araç kiralama sektörünün ilk dört aylık dönemini ve tam kapanma dönemi sonrası sektörün beklentilerini değerlendirdi. Özarslan Tangün, “2021 yılının dört aylık dönemi ağırlıklı olarak şehiriçi kiralamaların öne çıktığı bir dönem oldu. Bununla birlikte, aşılamanın etkisiyle az miktarda yabancı turistin geldiğini gördük. Haziran ayından itibaren aşılama oranlarının artması ve vaka sayılarının düşmesiyle hem iç hem de dış turizmde önemli bir hareketlilik bekliyoruz. Sektör olarak yılın ikinci yarısından umutluyuz” dedi. Pandeminin başından bu yana ofis ve yeni araç yatırımlarını sürdürdüklerini de dile getiren Özarslan Tangün, “Geçen sene 14 yeni ofis açarak ofis sayımızı 71’e çıkardık ve bu alanda yüzde 25 büyüdük. Tüm bunları yaparken filomuzdaki araç sayısını artırmaya ve çeşitlendirmeye devam ettik. Önümüzdeki dönemde ofis sayımızı ve filomuzdaki araç sayısını artırmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

TUCSON, IŞIĞIYLA FARK YARATMAYA GELDİ

Koreli üretici Hyundai’nin, ilk kez 2004 yılında tanıtılan Tucson modeli dördüncü jenerasyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. 17 yıllık tarihinde tüm dünyada 7 milyondan fazla satışla markanın en çok satan SUV modeli olan Tucson, dört farklı donanım paketi ve iki motor seçeneği ile Türkiye yollarına çıktı.

Tuscon’un en göze çarpan detayı, “Parametrik Gizli Farlar”. Güçlü bir ilk izlenim sağlayan ön farlar, aracın ızgarasına yerleştirilmiş. Farlar kapatıldığında da aracın önü tamamen siyah ve koyu bir hale dönüşüyor. Segment lideri birçok teknolojinin yer verildiği iç mekânda ise çok başarılı bir dijital entegrasyon var. Tucson, kullanıcılara gelişmiş ve tamamen özelleştirilebilir bir dijital deneyim sağlarken özellikle 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranıyla konsolun merkezini belirgin şekilde dolduruyor.

Tucson daha fazla koruma için Hyundai Smartsense aktif güvenlik ve sürüş yardımı özellikleriyle donatılmış. Yeni özellikler arasında yer alan “Kavşak Dönüşlü Ön Çarpışma Önleme Yardımı (FCA)”, Kör Nokta İzleme Monitörü (BVM) ve Kör Nokta Çarpışma Engelleme Yardımcısı (BCA) sürücülerin günlük kullanımda olası tehlikelerden korunmasına yardımcı oluyor. Kavşak Dönüşlü Önden Çarpışma Önleme Yardımı (FCA), yayaları ve bisikletlileri de algılayabilen bu sistem, sola dönerken kavşaklardaki olası çarpışmaları önlemeye yardımcı oluyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ise aracın şeridinde ortalanmasına yardımcı olmak için direksiyonu otomatik olarak ayarlıyor. Güvenli Çıkış Uyarısı (SEW) ise sürücü veya yolcu araçtan inerken karşıdan gelen trafik varsa anında uyarı veriyor. Araç Kalkış Uyarısı da (LVDA) trafik ışıklarında harekette gecikme olduğu durumlarda önündeki araç ilerlemeye başladığında sürücüyü uyarıyor.

B-SEDAN SEGMENTİNİN ŞIK VE YENİLİKÇİ TEMSİLCİSİ

Renault’nun B-Sedan segmentindeki yeni oyuncusu Taliant, modern tasarım çizgileri, teknolojik donanımları, artırılmış kalite ve konfor unsurlarıyla B-Sedan segmentine farklı bir yorum getiriyor. X-Tronic şanzıman ve LPG versiyonlarıyla en önemli ihtiyaçlara cevap veren Renault Taliant, satışa sunulacağı pazarlar arasında ilk kez 25 Mayıs’ta Türkiye’de yollara çıkıyor. Renault’nun tasarım ve marka DNA’sına tamamen sadık kalan Renault Taliant, daha fazla ekipman, modernite ve çok yönlülük sunuyor. İç ve dış tasarım unsurlarıyla modern ve şık bir kimliğe sahip olan Renault Taliant’ın ön farları, Renault’nun C formundaki LED ışık imzasını ortaya koyuyor. Dış tasarımında dinamik hatlara sahip olan Renault’nun yeni B Sedan modeli, tamamen yeni ve ergonomik gösterge panelinin yanı sıra genel ambiyansı modern ve kaliteli hale getiren malzemeler içeriyor. Renault Grubu’nun CMF-B modüler platformunda üretilen Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi dikkat çeken özellikleri de beraberinde getiriyor. Model, Joy ve Touch donanım seviyeleriyle tüketicilerle buluşacak. Taliant’ta ayrıca E-Call ve Eller Serbest Renault Kart Sistemi de bulunuyor. Renault Taliant, X-Tronic şanzımanla sınıfının otomatik vites seçeneğine sahip olan tek modeli. Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor. Renault Grubu tecrübesiyle kalitesini ve güvenilirliğini kanıtlamış olan 100 beygir gücündeki ECO LPG motorda ise 6 ileri manuel şanzıman mevcut. Giriş versiyonu olan 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca Joy ekipman seviyesinde sunuluyor.

CİTROËN C3’ÜN ÜRETİMİ 1 MİLYON ADEDİ GEÇTİ

Ülkemizde Groupe PSA Türkiye çatısı altında temsil edilen dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Citroën, B segmentindeki modeli C3 ile önemli bir kilometre taşına ulaştı. 2002 yılından günümüze kadar geçen sürede toplam 4.5 milyon adet üretilen Citroën C3, 2016 yılında pazara sunulan üçüncü nesliyle de tam 1 milyon üretim adedini geride bıraktı. Bu rakamlarla Citroën’in dünya genelinde en çok satan modeli olmayı başaran C3; son olarak 2020 yılında yenilenen ön görünümü, “Advanced Comfort” koltukları ve kapsamlı kişiselleştirme opsiyonlarıyla pazardaki konumunu ve müşteri algısını daha da güçlendirdi. Çok çeşitli renk kombinasyonları ile kullanıcılarına maksimum kişiselleştirme seçeneğini sunan C3, üstün teknolojisiyle de sınıfının diğer üyelerinden ayrışıyor.

ALFA ROMEO’YA, AUTO BİLD’DEN ÜÇ KATEGORİDE ÖDÜL

Alfa Romeo, 60 binden fazla Auto Bild okuyucusu tarafından üç modeli ile üç farklı kategoride düllendirildi. Marka, Auto Bild tarafından düzenlenen “2021 Tüm Sınıflarda En İyi Markalar” araştırmasında “Kompakt Otomobil”, “Orta sınıf Otomobil” ve “Orta sınıf SUV” kategorilerinde birinci oldu. Auto Bild, onuncu kez gerçekleştirilen araştırması kapsamında okuyuculardan farklı sektörlerden en iyi markaları oylamalarını istedi. Oylama kapsamında tasarım dahil olmak üzere otomobil satın almaya yönelik temel kriterler masaya yatırıldı. Otomotiv sektöründe en küçük otomobilden SUV sınıfına kadar 14 segmentten 37 marka oylamaya dahil edildi. Toplamda 60 binin üzerinde okuyucu oylamaya katıldı.