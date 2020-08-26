Özçekim ile kalp rahatsızlığı tespiti

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:29

Bir ilk olan çalışma, bir insanın dört adet yüz fotoğrafını analiz ederek koroner arter hastalığını (CAD) tespit etmek için derin öğrenme algoritması kullanmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Yine de algoritmanın daha fazla geliştirilmesi ve farklı etnik kökenlere sahip daha büyük insan gruplarında test edilmesi gerekiyor.

Ancak araştırmacılar, bu teknolojinin genel popülasyon veya yüksek risk grubundaki insanlarda olası kalp hastalığını belirleyebilecek bir tarama aracı olarak kullanılma potansiyeli olduğunu söylüyor. Buradaki bir ön tanı veya şüphe, hastanın ileri klinik araştırmalar için sevk edilebilmesini sağlayabilir.

Araştırmayı yürüten Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Zhe Zheng yürütüyor, “Bildiğimiz kadarıyla bu, bir kalp hastalığını tespit etmek için yapay zekânın kullanılabileceğini gösteren ilk çalışma. Kalp hastalığı riskini değerlendirmek için kullanılabilecek derin öğrenmeye dayalı bir aracın geliştirilmesine doğru bir adım. Bu teknoloji, daha ileri teşhis testlerine veya klinik çalışmalara rehberlik edebilir” ifadelerini kullandı.

NE YAPILDI?

Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi Otomasyon Bölümü Beyin ve Biliş Enstitüsü Direktörü Prof. Xiang-Yang Ji ve meslektaşları, Temmuz 2017 ve Mart 2019 tarihleri ??arasında Çin’deki sekiz hastaneden 5.796 hastayı araştırmaya kaydederek hastaların koroner anjiyografi veya koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi (CCTA) gibi kan damarları görüntüleme verilerini bilgisayara öğretti. Hastaların yüzde 90’ı rastgele eğitim, yüzde 10’u ise doğrulama gruplarına ayrıldı.

Her bir hastanın dört adet yüz fotoğrafı çekildi: bir önden, iki profil ve bir başın üst görüntüsü. Ayrıca sosyoekonomik durum, yaşam tarzı ve tıbbi geçmiş hakkında veri toplamak için hastalarla görüşüldü. Araştırmacılar, hastaların anjiyogramlarını gözden geçirerek kalp hastalığının derecesini değerlendirdiler. Bu bilgi, derin öğrenme algoritmasını oluşturmak, eğitmek ve doğrulamak için kullanıldı.

Araştırmacılar daha sonra algoritmayı, Nisan 2019 ile Temmuz 2019 arasında kayıtlı olan Çin’deki dokuz hastaneden 1.013 hasta üzerinde test etti. Sonuç olarak algoritmanın, kalp hastalığı riskini tahmin etmek için mevcut yöntemleri geride bıraktığını buldular. Algoritma, doğrulama grubundaki vakaların yüzde 80’inde kalp hastalığını doğru bir şekilde tespit etmişti.

Kaynak: herkese bilim teknoloji