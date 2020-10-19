Özdağ'ın iddialarından sonra 39 ilçe başkanından Kavuncu'ya destek ziyareti

19 Ekim 2020 Pazartesi, 23:56

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddiasının ardından İstanbul'da İYİ Parti'nin il yöneticileri ve ilçe başkanları Buğra Kavuncu'ya destek olmak için İl Başkanlığı'na geldi.

Ayrıca Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, bu akşamki yayının ardından grup toplantısına katılmama kararından vazgeçerek yarınki grup toplantısına katılacağını bildirmiştir.











