Özdağ'ın iddialarından sonra 39 ilçe başkanından Kavuncu'ya destek ziyareti
İYİ Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanı ve teşkilatı, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya destek olmak için İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddiasının ardından İstanbul'da İYİ Parti'nin il yöneticileri ve ilçe başkanları Buğra Kavuncu'ya destek olmak için İl Başkanlığı'na geldi.
Ayrıca Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, bu akşamki yayının ardından grup toplantısına katılmama kararından vazgeçerek yarınki grup toplantısına katılacağını bildirmiştir.
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