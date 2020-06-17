Özdemir: Seyircisiz finale gönlümüz el vermedi

17 Haziran 2020 Çarşamba, 18:22

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'a verilmesi hakkında konuştu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Nihat Özdemir, "2005 yılında Olimpiyat Stadyumu'nda rüya gibi bir finale imza attık. 2021 yılında da bu stadyum finale ev sahipliği yapacak. İçinde bulunduğumuz stadyum Şampiyonlar Ligi tarihinin en özel ve unutulmaz anılarını barındırıyor. Bu seneki hakkımızdan feragat edip 2021'de seyircili oynamak için UEFA'ya talepte bulunduk" dedi.

2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanacağını belirten Özdemir, "Bugün açıklandığı üzere 2021'de finali seyircili olarak oynatacağız. Bu stadyumda seyircisiz final oynanmasına vicdanımız elvermedi. 2021 yılında 100 bin turistin geldiği, ölçülemeyecek değerde tanıtım oluşturacak 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili bir şekilde İstanbul'da oynanacak olması bizim için harika. Bu final için çok emek verdik. Stadyumu adeta baştan yeniden yaptık. UEFA standartlarına göre kapasiteyi 76 bine yükselttik" ifadesini kullandı.

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU NE DEDİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Türkiye olarak sporun bütün branşlarında her türlü tesise sahibiz. Gerek iklim gerekse de coğrafi koşullarımızla, tecrübelerimizle her spor organizasyonuna en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. UEFA Süper Kupası'nı geçtiğimiz yıl en güzel şekilde yaptık. 2009'da UEFA finali ve 2005'teki Şampiyonlar Ligi finali iz bırakan organizasyonlar. Mayıs ayında gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi finali pandemi sürecinde ertelendi. Biz İstanbul'daki şampiyona finalinin şölene dönüşmesini istediğimiz için seyircisiz finale gönlümüz razı olmadı. UEFA'nın almış olduğu kararı bizi mutlu etmiştir." dedi.

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı da 2021 finalinin coşkulu olacağını söyledi. Toplantıya TFF yöneticileri Ali Düşmez, Mehmet Baykan gibi isimler de katıldı.