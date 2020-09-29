Özel hastanenin vicdansızlığına soruşturma
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir özel hastanenin önünde fenalaşarak yere yığılan yurttaş dakikalarca can çekişerek hayatını kaybetti. Yurttaşa müdahale etmeyen hastane ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan yurttaş dakikalarca can çekişti. Hastanenin kapısının önündeki olaya doktorların, personelin hiçbir müdahalede bulunmaması büyük tepki çekti. 112 ekiplerinin müdahale ettiği yurttaş hayatını kaybetti.
“HASTANE DIŞINDA, MÜDAHALE EDEMEYİZ”
Duru'nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. İddiaya göre hastane personeli, Duru hastane içinde olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi.
Vatandaşlar cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Duru hayatını kaybetti.
ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ
Olayla ilgili Duru'nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru'nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşanan olayın gündeme gelmesinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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