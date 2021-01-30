Özel İletişim Vergisi'ne zam geldi
1999 yılında yaşanan Marmara Depremi'nden sonra hayata geçirilen deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi Cumhurbaşkanlığı kararıyla zamlandı. İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 10 olarak tespit edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu.
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