Özel Kuvvetler paraşüt ekibi nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli paraşüt ekiplerinin bulutların üzerinde yaptığı nefes kesen gösterinin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Özel Kuvvetler ekibinin uçaktan atladıkları ve bulutların üzerinde tekli ve toplu gösteriler sergiledikleri anlar yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 15:26
Özel Kuvvetler paraşüt ekibi nefes kesti
Abone Ol google-news

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, Özel Kuvvetler ekibinin uçaktan atladıkları ve bulutların üzerinde tekli ve toplu gösteriler sergiledikleri anlar yer aldı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler