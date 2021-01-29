Özel Kuvvetler paraşüt ekibi nefes kesti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli paraşüt ekiplerinin bulutların üzerinde yaptığı nefes kesen gösterinin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Özel Kuvvetler ekibinin uçaktan atladıkları ve bulutların üzerinde tekli ve toplu gösteriler sergiledikleri anlar yer aldı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim." ifadelerine yer verildi.
Görüntülerde, Özel Kuvvetler ekibinin uçaktan atladıkları ve bulutların üzerinde tekli ve toplu gösteriler sergiledikleri anlar yer aldı.
Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim... ?? pic.twitter.com/2Y3C0viI9w— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2021
En Çok Okunan Haberler
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- İnsanlar neden rüyalarında eski sevgililerini görür?
- CHP'den İnce için istifa etmişti, yeni açıklama
- Saadet Partisi'nden 'ittifak' için yoklama hamleleri
- Çok konuşulacak FETÖ takipsizliği
Video Haberler
- AKP'ye oy veren 'koyu sağcı' yurttaş böyle çileden çıktı
- Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı
- AKP'nin açıkladığı ankete ilişkin çok konuşulacak iddia
- AVM'yi inleten çığlık: Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum
- Oto sanayi esnafı da dertli: İşler yüzde 80 azaldı
- Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada
- Bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi
- Bakan Ersoy'dan 'Five Eyes' film setine sürpriz ziyaret
- Ölen kuşu için Yüreğimin parçasıydın sen diye ağladı
- 17 yaşındaki genç 3 tonluk TIR'ı 20 metre çekti
En Çok Okunan Haberler
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- İnsanlar neden rüyalarında eski sevgililerini görür?
- CHP'den İnce için istifa etmişti, yeni açıklama
- Saadet Partisi'nden 'ittifak' için yoklama hamleleri
- Çok konuşulacak FETÖ takipsizliği