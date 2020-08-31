"Özel okullar velilerden topladığı ücretleri iade edecek mi?"

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:35

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Başarır, özel eğitim kurumlarına çocuklarının eğitimi için ücret yatıran velilerin ve özel eğitim kurumlarında görev yaparken maaşları ödenmeyen ve işten atılan eğitim emekçilerinin durumu ile ilgili TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Başarır, Covid-19 salgını nedeniyle halkın hem sağlık hem de ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşadığını, birçok vatandaşın kredi çekerek çocuklarını özel okullara kayıt yaptırdığını, kredilerini geri ödemede zorluklar yaşadığını ve birçok özel eğitim kurumunun aldıkları ücretleri, eğitim ve öğretime uzun bir ara verilmesine rağmen velilere iade etmediklerini belirtti.

Başarır, Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti:

-Çocuklarını özel eğitim kurumlarında okutmak için kredi çeken ve Covid -19 virüsü nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan velilerimize, kredilerini geri ödemede, bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile görüşerek herhangi bir kolaylık yapılması planlanmakta mıdır? Yoksa kredi çekmeselerdi denilerek konu geçiştirilecek midir?

-Özel okulların, velilerin talepleri üzerine paralarını geri iade etmemesi durumunda nasıl bir çözüm yolu bulunacaktır?

-Ülke genelinde kaç özel eğitim kurumu velilere eğitim öğretim ücretini geri iade etmiştir?

-Yeni eğitim- öğretim yılında, yaşanan ekonomik sıkıntılar göz önünde bulundurularak, özel okul kayıt ücretlerinde vatandaşların ödeyebileceği şekilde bir ödeme planı yapılması için herhangi bir çalışma yapılacak mıdır?

-Ülkemizdeki özel okullarda görev yapan kaç öğretmen ve eğitim emekçisi işlerinden çıkarılmıştır? İşten çıkarılan öğretmen ve eğitim emekçilerinin yeniden istihdamı konusunda herhangi bir plan yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa bu plan ya da planlar nelerdir?

-Pandemi nedeniyle kaç özel eğitim kurumu kapanması için Bakanlığınıza başvuru yapmıştır? Bu okulların kaçı kapanmıştır?

-Özel eğitim kurumları toplamda kaç öğretmen ve eğitim emekçisi için Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında başvuru yapmıştır? Yapılan başvuru sonuçlarına göre kaç öğretmen ve eğitim emekçisi Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmıştır?

-Kardeşinizin Genel Müdürlüğünü yaptığı ve hissesi olduğu Özel Maya Okullarında şu anda bir öğretmen ortalama ne kadar maaş almaktadır?