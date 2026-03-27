Motorin fiyatlarına dev zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek

27.03.2026 10:13:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
ABD-İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim petrol arzını etkiledi. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksama küresel ticareti zorladı. Motorin fiyatları için yeni zam beklentisi oluştu. Peki motorine ne kadar zam yapılması bekleniyor? Yapılacak zamla birlikte motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Dünya petrol arzında ciddi aksamalar yaşanırken, ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşın Körfez bölgesine yayılması piyasaları etkiledi. Hürmüz Boğazı’nda gemilerin mahsur kalması nedeniyle giriş ve çıkışlar durma noktasına geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI TİCARETİ AKSATTI

Boğazdan geçişlerin aksaması, küresel ticaret üzerinde baskı yarattı. Tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşanırken, dünya petrolünün yaklaşık yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’nın işlevsiz hale gelmesi akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi.

MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ

NTV’de yer alan habere göre, motorinde bugün yapılan indirimin ardından 6,23 TL’lik yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı. Söz konusu zammın gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen zam sonrası motorin litre fiyatlarının şehir bazında şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

  • İstanbul: 74,86 TL
  • Ankara: 75,99 TL
  • İzmir: 76,26 TL
  • Doğu illeri: 77,71 TL
İlgili Konular: #zam #motorin #akaryakıt #Akaryakıt zammı #motorin zam