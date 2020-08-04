Özel okullara en çok şikayet iade edilmeyen ücretlerden geldi

04 Ağustos 2020 Salı, 12:55

Tüketicilerin şikayetlerini şirketlere taşıyan Şikayetvar, pandemi ve normalleşme döneminde en çok şikayet edilen özel eğitim kurumlarını, özel okulların pandemi sınavının nasıl şekillendiğini ve özel eğitim sektörünü mercek altına alan bir çalışma hazırladı.

Şikayetvar’ın verilerine göre 2020’nin Mart-Nisan-Mayıs aylarında bir önceki yıla göre şikayet oranı yüzde 326 artarak 12 bin 174 oldu. Bu dönemde özel eğitim kurumlarıyla ilgili şikayetleri çözüme kavuşturulan ve memnun edilen ziyaretçilerin sayısı ise yüzde 215 arttı.

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI ŞİKAYETLERİ YÜZDE 683 ARTTI

2019’un Mart-Nisan ve Mayıs verileriyle 2020’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında eğitim danışmanlığı sektörünün şikayet oranı yüzde 683 artış gösterdi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nda yaşanan teknik sorunlar ve özel eğitim danışmanlığı şirketlerinin para iadeleriyle ilgili sıkıntı yaşatması bu hızlı yükselişin ana nedenleri olarak gösterilebilir.

Öte yandan özel yurtlarda şikayet oranı yüzde 256 olurken, özel kurslardaki artış oranı yüzde 227’yi, üniversitelerde yüzde 98’i buldu. Mesleki kurslar (yüzde 115) ve yabancı dil kursları (yüzde 14) şikayet oranlarında artış gösteren diğer kurumlar arasında yer aldı.

EN ÇOK ŞİKAYET YEMEK VE SERVİS ÜCRETİ İADELERİNDEN

Her ne kadar bir önceki yılın aynı dönemine göre özel okullarla ilgili şikayet sayısı düşüş gösterse de velilerin şikayet konuları değişti ve tek bir noktada toplandı. Şikayetvar verilerine göre pandemi ve normalleşme döneminde servis ve yemek ücretleri özel okullarla ilgili en çok şikayet edilen konu oldu. Derslerin online platformlar üzerinden gerçekleştiği bu dönemde veliler okullara gitmeyen çocuklarının yemek ve servis hizmetinden yararlanmadığını ve özel okullara ödenen bu ücretlerin geri verilmesi talebinde bulunarak özel okulları şikayet etti. Teşvik paralarının ödenmesinde sıkıntı yaşanması ve çok geç yatırılması, uzaktan eğitimde yaşanan sıkıntılarsa öne çıkan diğer şikayet konuları oldu.

Şikayetvar’dan elde edilen verilere göre incelenilen bu dönemde pandemi nedeniyle kapalı olan sürücü kurslarının şikayet oranında geçmiş yıla göre yüzde 49’luk bir düşüş gerçekleşirken tercüme bürolarında düşüş oranı yüzde 60 oldu.



