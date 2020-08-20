Özel Tiyatrolar Kooperatif Birliği’nin temelleri atıldı
İstanbul’daki özel tiyatroların bir araya gelmesiyle kurulan Tiyatro Kooperatifi, yalnızca İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de tiyatroların birleşerek dayanışma gücü oluşturabilmesi için ilk adımı attı.
Kuruluşundan bu yana edindiği bilgi ve deneyimi tüm Türkiye'yle paylaşmaya başlayan Tiyatro Kooperatifi, ülkemizin yedi bölgesinde yedi tiyatro kooperatifinin kurulmasını ve bu kooperatiflerin ‘birlik' statüsünde birleşmesini hedefliyor. Tiyatro Kooperatifi'nin bu yoldaki ilk iş ortağı, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi oldu.
Tiyatro Kooperatifi, önümüzdeki aylarda da İzmir Tiyatro Kooperatifi’nin resmen kurulacağını da duyurdu.
KURULUŞUN ARDINDAN ETKİNLİK
Güney Marmara Bölgesi'ndeki özel tiyatroların örgütlü yapı olarak bir araya gelmesini hedefleyen Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi kuruluşundan kısa bir süre sonra, Tiyatro Kooperatifi iş birliğiyle ilk etkinliği Bursa Açık Hava Tiyatro Günleri'ni hayata geçirdi. Bursa Açık Hava Tiyatro Günleri, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ile Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı ve Tiyatro Kooperatifi iş birliğiyle 21 – 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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