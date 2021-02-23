Özgen Nama'dan 'Halk Ekmek' paylaşımı

23 Şubat 2021 Salı, 13:03

Pandemi sürecinde ekonomik koşulları daha da ağırlaşan vatandaşlar, belediyelerin sattığı daha ucuz fiyatlı ekmeğe yönlendirdi. İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) de AK'li belediye meclisi üyelerinin itirazlarına rağmen halk ekmek büfelerinin sayısını arttırarak, dezavantajlı semtlerde daha çok vatandaşa ekmek ulaştırmaya başladı.

Son zamlarla İstanbul'da fırınlar ekmeği 2 liraya satarken, İBB'ye bağlı Halk Ekmek büfelerinde ekmek bir liradan satılıyor. bu durumdan rahatsız olan İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği (EKÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan'ın 4 Şubat'ta, İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'ne dilekçe vererek İBB'yi ucuz ekmek sattığı için şikayet ettiği ortaya çıktı. Dilekçede, İBB'nin fiyat politikası ile ekmeği siyasete alet ettiğini öne sürülerek, "Halk Ekmek'in kamu imkanlarını kullanarak sokak ve caddelere yerleştirdiği büfelerde ekmek satması fırınlara karşı haksız rekabet ve adaletsizlik" iddiasında bulunuldu.

İSTANBUL’A YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER

İstanbul Valiliğine verilen dilekçede, "İstanbul'a yakışmayan görüntüler oluşturduğu, hijyen kurallarına aykırı ekmek satışı yapıldığı" öne sürülen Halk Ekmek büfelerinin kaldırılması istenildi. Dilekçede, "650 büfenin kaldırılması sonucu; ekmek, 9 bin zincir market ve 150 bin civarındaki bakkal, market ve benzer yerler aracılığı ile satışa sunulmalıdır. Şova yönelik ücretsiz ekmek dağıtımına son verilmelidir" denildi.

NAMA: HALK EKMEK BİZİM KUTSAL DAVAMIZDIR

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ise İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği’ne Twitter hesabından yapmış olduğu bir paylaşımla cevap verdi. Halkın Ekmeği bizim kutsal davamızdır diyen Nama, “Kim bizi nereye kime şikayet ederse etsin, biz halka sağlıklı ve hesaplı fiyata ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz, Halkın Ekmeği bizim kutsal davamızdır” dedi.