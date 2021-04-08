Özgür Özel'den 'Bilim Kurulu' tepkisi: "Buradan Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz..."

08 Nisan 2021 Perşembe, 15:19

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir dizi ziyaretler için geldiği Afyonkarahisar'da, partisinin İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerçek gündeminin "amiraller bildirisi" değil, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını olduğunu söyledi.

Dün ülke genelinde 276 vatandaşın covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun salgının başından bu yana ulaşılan en yüksek rakam olduğunu anımsatan Özel, "Ben Manisalıyım ve Soma faciası Türkiye'nin en büyük travmalarından bir tanesidir. Ülkemiz bunun travmasından bir kaç yıl kurtulamadı. Soma faciası 301 evladımızı bizden aldı. Unutmadık, unutamadık ama bugün Türkiye'de neredeyse her gün bir Soma faciası yaşanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"BİLİM KURULUNUN BAŞINA AK PARTİ'Lİ BAKAN ATAYAN BİZ DEĞİLİZ"

CHP kurultayının, Türkiye'de 4 bin Covid-19 vakası olduğu günlerde, Bilim Kurulu önerilerine uygun olarak yapıldığını dile getiren Özel, AK Parti'nin kongrelerini ise eleştirdi. Özel, şunları kaydetti:

"Buradan Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz. Bir de tutup diyor ki; 'Bilim Kurulu'na siyaset karıştırılmasın', Bilim Kurulu'nun başına AK Parti'li bakan atayan biz değiliz. Bilim Kurulu'nun önerilerini alıp alıp daha sonra 'şahsı bilir' kuruluna götürdüğü için uygulamayan biz değiliz. Sağlık Bakanı, derhal Bilim Kurulu'nun başkanlığından ayrılmalı. Bilim Kurulu, Türk tabipleri, eczacıları, diş hekimleri, veterinerleri ve hemşirelerinin birlik ile derneklerince güçlendirilmeli. Kendileri de bir sivil insanı sözcü seçmeliler. Bilim Kurulu ne öneriyorsa muhtarı, belediye başkanı, siyasi partisi, hükümeti ve bakanı bunu uygulamalıdır."

"KAPANACAKSAK HEP BİRLİKTE KAPANACAĞIZ"

Özel, Türkiye'nin bugün itibarıyla Avrupa'da en yüksek vaka sayısına sahip ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bütün dünyada vaka sayıları düşerken biz çıkıyoruz. Buna izin verilmemelidir. Sağlık Bakanı Bilim Kurulu ile 'şahsı bilir' kurulu arasında sıkışmıştır. Bilim Kurulu'nun özerkliği sağlanmalı ve önerileri de herkes tarafından uygulanmalıdır. Kapanacaksak hep birlikte kapanacağız. Hastaneler, fırınlar ve marketler dışında hepimiz kapanacağız ve Avrupa ülkeleri gibi kapalı olan her dükkanın kazancı neyse devlet olarak karşılanacak." diye konuştu.

HULUSİ AKAR'A SERT TEPKİ

Bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamaya da değinen Özel, herkesin düşüncelerini açıklama özgürlüğü olduğunu bildirdi.

Söz konusu açıklamada, sadece imza atanların uzmanlık alanı olan Montrö'den bahsedildiğini ve Montrö ile ilgili endişelerin dile getirildiğini kaydeden Özel, "Hassasiyetlerini ve uyarılarını sivil bir dille söylemişler. Bir de 'bizim Deniz Kuvvetlerinde sarıklı amiralin ne işi var'. Bu sözlerde darbe falan yok ama 'bana darbe yapacaklar diye' bir çaba var. Herkesin düşüncelerini açıklama özgürlüğü var. Emekli olduktan sonra Hulusi Akar, hem de perdenin arkasına girerken ilk atandığı gece, şanlı ordumuzun Peygamber ocağının Genelkurmay Başkanı. Hokus pokus perde bir açıldı, üniforma çıkmış kravatı takmış AK Parti'li bakan olmuş. Şimdi emekli bile olmadan, bir gün emeklilik yaşamadan AK Parti'den bakan oluyorsa asker, sen emekli askerlere 'neden konuşuyorsun' diyemezsin. Emekli askerler susacaksa ilk önce kongre kongre gezen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek partili Genelkurmay Başkanı olan şimdiki Milli Savunma Bakanı'na bir bakacaksın" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasının sonunda Afyonkarahisar Romanlar Temsilcisi Serdar Koldemir'e 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla çiçek takdim etti.

Programda, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile İl Başkanı Yalçın Görgöz de birer konuşma yaptı.

Özel, İl Başkanlığı'ndaki programının ardından geçtiğimiz aylarda Uşak'ta trafik kazasında yaşamını yitiren eski Eczacılar Odası Başkanı Melih Köken'in eşi Tülay Köken'e taziye ziyaretinde bulundu.