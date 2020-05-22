Özgür Özel'den 'kiralık vekil' tepkisi

22 Mayıs 2020 Cuma, 20:07

Özel, "AKP içinde bulunduğu durumun, Sarayın içinde olduğu paniği olduğu gibi deşifre eden bir açıklama. Önce Habertürk'te Muharrem Sarıkaya'nın köşesinde Bülent Turan'ın açıklamaları var. Partilerinin böyle bir hazırlıkta bulunmadıklarını, siyasi etiğin kanunla olmayacağını çok net şekilde söylüyor. Bu açıklamadan saatler sonra AKP Grup Başkanı Naci Bostancı çıkıyor ve MHP ile birlikte böyle bir çalışmayı yürüttüğünü söylüyor. Durum partideki savrulmayı göstermekten öte, Türkiye'de siyasetin başka odaklarda planlandığını tescil etmiştir" ifadesini kullandı.

Bostancı'nın "milletvekillerinin pazara çıkarılması" ifadelerini eleştiren Özel, "Bu ifadeleri kınıyorum. Bu sözler Bostancı'nın ağzına yakışmıyor ve Meclis'ten milletvekillerinden ve o milletvekillerini buraya yollayan milleten derhal özür dilemeli" diye konuştu.

Özel, daha önce İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural'ın AKP'ye geçtiğini hatırlatarak, "CHP'ye böyle gelen bir milletvekili yok. İyi Parti'ye de gitmedi. Cumhur İttifakı kendisine itiraz eden seçmenin oyuyla gelmiş pek de tartışmalı söylemlerle transfer etmiş durumdalar" dedi.

Özel şöyle konuştu:

"15 milletvekili demokrasi yolculuğuna çıkardı. İyi Parti'nin seçime girmesini sağladı. Kararı kim verecek? Millet. Eğer millet yüzde 0,5 oy verseydi biz mahcup olurduk ama millet yüzde 15 oy verdi. İyi Parti'ye Cumhur İttifakı kumpas kurdu ama biz arkasında durduk. Millet kararını ne yönde vermiş? Kurulan kumpası görmüş, demokrasi mücadelesini de haklı görmüştür. Şimdi yeni kumpas peşindeler. Hepimiz biliyoruz ki Cumhur İttifakı mum gibi erimektedir. Şimdi yeni kumpaslara hazırlık. Bir şey yapacaklar ama onu gerekçelendirirken yaptıkları,ifadeler son derece felakettir. Naci Bey borsa borsa diyorsunuz da borsa da alım satım olur biz daha o tahtada daha hiç işlem yapmamışız. O borsada bizim işlemimiz kapalı Allah'a şükür. Kiralık vekil, alım-satım ne bunlar? Bunları size söyleten motivasyon korku. Yeni partilere yönelmenin önüne geçmek için onu yasaklayalım bunu yasaklayalım! Bu açıklamayı alın sizin partinize geçen milletvekillerine ben bunları söyledim deyip yüzlerine söyleyin. Biz Naci Bey'den özür bekliyoruz. Bu ifadeler talihsizlik. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ama bu meclisin en çok sandalyeye sahip partinin grup başkanı ile grup başkanvekili arasındaki çelişki her şeyi göstermektedir. Bu kukla siyaseti eninde sonunda son bulacaktır. "