Şiddetli yağmur ve fırtınanın vurduğu New York’ta Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü. Mikey Cee tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Muhteşem görüntüler, New York şehrinin Hudson Nehri ağzında yer alan Ellis Adası’nın iskelesinden çekildi. Sosyal medyada yayınlanan video 1 saat içerisinde 1 milyondan fazla görüntüleme aldı.

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO