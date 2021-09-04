Özkan: Atamalar Ruhsar Pekcan'ın neden yargılanmadığının cevabı gibi

04 Eylül 2021 Cumartesi, 13:19

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, son dönemde hayata geçirilen uygulamalarla özelleştirilmesine zemin hazırlandığı iddiaları sıkça dile getirilen TCDD'nin yönetiminde yapılan değişikliğe dikkat çekti.

Tuncay Özkan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın bakanlık koltuğuna oturttuğu kişilerin profillerine dikkat çekerek sözkonusu isimlerin ilgili sektörlerde sermaye sahibi olduğunu hatırlattı.

Özkan, durumun "dezenfejktan" skandalı iddiası sonrası Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan'ın neden yargı önüne çıkarılmadığının da cevabı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Özel okul sahibi Milli Eğitim Bakanı, özel hastane sahibi Sağlık Bakanı, Özel tur şirketi sahibi Turizm Bakanı derken şimdi de TCDD'ye hizmet satan şirketin işletmecisi Murat Atik, TCDD'nin başına atandı. Tüm bu atamalar "Ruhsar Pekcan neden yargılanmıyor" sorusunun cevabı gibi."

TCDD'YE DE PATRON GELDİ

19 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Ali İhsan Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla 4 Eylül 2021 tarihi itibariyle görevden alındı.

Uygun’un yerine ise ise Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik atandı. 1993 yılından bu yana ticari faaliyet gösteren Sun Group, 28 Aralık 2020’de Ulaştırma Bakanlığı’ndan demiryolları için Türkiye’nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan şirket olmuştu.

Japon HIS Global şirketi ile birlikte Kapadokya Ekspresi adı ile 40 milyon euro tutarındaki yatırımla turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarını yürüten şirketin başındaki ismin devlet kuruluşu olan TCDD’nin başına getirilmesi dikkati çekti.